'Menino Maluquinho' faz 30 anos, mas continua com cara de 8

Os internautas foram supreendidos neste domingo por um menino. Um maluquinho. Tanto o Google como o Twitter foram tomados pela figura da criação mais famosa do cartunista Ziraldo. O motivo: o Menino Maluquinho completa 30 anos neste domingo, embora ainda tenha cara de 8 ou 9. Na mesma data, seu criador faz 78.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como sempre faz em efemérides, o símbolo do Google muda para fazer alusão ao personagem. Em vez da letra 'o', aparece a cabeça do personagem - vestindo uma panela. No Twitter, 'Maluquinho' e 'Ziraldo' viraram trending topics (a lista dos termos mais falados). Além disso, um site especial foi montado para comemorar a data. Para visitar, clique aqui.

O Menino Maluquinho nasceu em 1980, com um livro publicado por Ziraldo. É uma obra que continua a fazer sucesso - e continua a mais vendida do autor. Em 30 anos, foram mais de 2,5 milhões de cópias comercializadas. Além disso, foi adaptada para cinema em dois longa-metragens - um de 1994 e outro de 1997. Um terceiro, Menino Maluquinho 3 - O que Você Está Fazendo no Meu Sonho?, se encontra em fase de produção.

E, agora que chega a 30 anos, o menino não vai crescer? "Personagem não cresce. Esse negócio do Mauricio (de Sousa, desenhista) é uma violência com a Mônica. Até acho que está dando certo do ponto de vista editorial, mas a gente não tem que envelhecer personagem. Personagem é uma instituição, uma entidade, e não um ser. Eu tenho um menino de 8, 9 anos chamado Menino Maluquinho e pronto. Se fosse assim, o Tintim (personagem do francês Hergé) devia ter mais de 50 anos", disse Ziraldo em entrevista ao JT há um ano.