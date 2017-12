Mario Vargas Llosa doa parte de seu acervo para biblioteca no Peru

Arequipa, cidade que deu à luz há 80 anos ao escritor Mario Vargas Llosa, prêmio Nobel de Literatura de 2010, é também a última destinatária de sua biblioteca pessoal – que já abriga milhares de livros e têm sido uma fonte de inspiração para o seu trabalho. Desde 2012, quando o autor anunciou a doação de seus mais de 30.000 livros para a biblioteca que leva seu nome em Arequipa, já tem entregue 7.600 cópias de ficção, história, ciências sociais e periódicos na literatura Latino-americana.

Em 28 de março, o dia do seu 80º aniversário, terá lugar cerimônia de recepção de um lote de 3.100 publicações, como disse o diretor da biblioteca Mario Vargas Llosa, Mario Rommel Arce. Ao contrário dos dois anos anteriores, quando o próprio nobel anunciou a entrega dos livros – 2.741 em 2014 e 2.012 em 2015 – desta vez estará ausente da cerimônia e contará com a presença do escritor peruano e amigo de Vargas Llosa, Alonso Cueto.

Todos os livros entregues procedem de sua biblioteca em Lima, enquanto que o restante das obras virá das bibliotecas em Paris e Madri. De acordo com Arce, a doação continuará a ser feita "progressivamente". Vargas Llosa, que acaba de publicar o seu romance Cinco Esquinas escolheu Arequipa como destino final de seus livros para ser sua cidade natal e "terra de seus antepassados", disse Arce.

Entre os volumes doados há uma porcentagem de "livros importantes com dedicatórias e notas pessoais", como revelou Arce. O escritor colombiano Gabriel García Márquez, também prêmio Nobel Literatura e o argentino Julio Cortázar são alguns dos autores dos livros dedicados. No último lote de livros sobre a história, eles também têm vindo dois historiadores peruanos e do político Raúl Porras Barrenechea, dedicado a Vargas Llosa.

O restante dos livros podem ser consultados em um catálogo virtual disponível no site biblioteca que leva o nome do escritor peruano em uma antiga mansão do século XVIII, típico da arquitetura colonial. Nas prateleiras da biblioteca há livros de grande autores latino-americanos, como o mexicano Octavio Paz, Juan Rulfo e Carlos Fuentes; Miguel Ángel Asturias, da Guatemala, o venezuelano Rómulo Gallegos, do argentino Jose Luis Borges, Alejo Carpentier, de Cuba, o chileno José Donoso e o uruguaio Juan Carlos Onetti.

Vargas Llosa visitou a biblioteca pela última vez no ano passado por ocasião do seu 79º aniversário e confessou que a razão pela qual não dá toda à sua coleção é porque lhe dá "medo" de livrar-se de todos os seus livros. Por ocasião do seu 80º aniversário, o governo regional de Arequipa vai inaugura o Teatro Mario Vargas Llosa.