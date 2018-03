Manuscritos de 'Madame Bovary' são colocados em site da web

O museu de Belas Artes de Rouen, na França, anunciou na quarta-feira, 15, o lançamento de uma página da Internet dedicada ao rascunho e o manuscrito de Madame Bovary, célebre romance de Gustave Flaubert.

Publicado em 1865 na Revue de Paris, Madame Bovary é um dos romances franceses mais lidos em todo o mundo, e a biblioteca municipal de Rouen, que possui o manuscrito do livro, decidiu permitir o acesso a ele "a internautas comuns e a especialistas", disse Danielle Girard, responsável pela digitalização do material. Trecho do rascunho do romance colocado na web. Foto: Reprodução

São cerca de 4.500 folhas (rascunho, reescrituras feitas por copistas, o manuscrito definitivo e correções) e mais páginas de textos recatalogados.

Cerca de 650 pessoas de 12 nacionalidades diferentes, todas voluntárias, trabalharam na transcrição do texto original, dificilmente legível.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre elas havia uma faxineira, um frentista e vários estudantes.

O projeto (www.bovary.fr) levou uma década para ser concluído e custou cerca de 120 mil euros.