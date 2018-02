Manuscrito de J.K. Rowling é vendido por 1.98 milhão de libras

Um manuscrito "The Tales of Beedle the Bard", da escritora J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, foi vendido por 1.95 milhões de libras (o equivalente a US$ 3, 98 milhões ou R$ 7 milhões) em um leilão feito em Londres na quarta-feira, 12. O valor ficou quase 40 vezes acima do esperado pela casa de leilões Sotheby's. A despedida de Harry Potter A expectativa era de que ele fosse vendido por 50 mil libras. Segundo informações da casa de leilões, o comprador é um morador de Londres. "As pessoas aplaudiram quando a cotação chegou a 1 milhão de libras e mais comemoração quando foi dada a oferta final", afirmou um porta-voz da Sotheby's. O valor é o mais alto pago por um manuscrito literário escrito nos dias de hoje. O valor arrecadado com o leilão será destinado para a The Children's Voice, fundação de caridade fundada em 2005, com a ajuda de Rowling, para ajudar crianças deficientes de toda a Europa. Encadernado em couro marrom e decorado com uma caveira e pedras-de-lua prateadas, o livro é uma coleção manuscrita de contos de fada mencionada no último livro da saga da autora sobre o jovem mago Harry Potter. Dos cinco contos de fada que contém, apenas um - "The Tale of the Three Brothers" (traduzido como Conto dos Três Irmãos) - é relatado em "Harry Potter e as Relíquias da Morte". Rowling, autora da série que já vendeu mais de 350 milhões de cópias e a transformou na primeira escritora bilionária, deu de presente as outras seis cópias do livro.