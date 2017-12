Manuscrito de Balzac supera o milhão de euros em leilão em Paris

Um manuscrito do romance de Balzac Ursula Mirouet foi vendido por 1,17 milhão de euros (US$ 1,38 milhão) em um leilão organizado na noite de quarta-feira, 20, em Paris, no qual foram arrematados documentos históricos pertencentes ao fundo Aristophil.

O texto fazia parte da coleção do fundo, em liquidação judicial e investigado por supostamente ter prejudicado seus investidores com a compra de prestigiosos manuscritos.

O manuscrito integral desse romance de 1841, um dos únicos em mãos privadas, foi arrematado por um preço dentro da margem estimada (entre 800.000 e 1,2 milhão de euros), incluindo comissões.

Além deste romance, foi vendida por 640.000 euros uma obra do século 15, Histoire d'Alexandre (A História de Alexandre, O Grande, em tradução livre), do historiador romano Quinte-Curce, e uma carta de amor de Napoleão Bonaparte a Josefina de 1796 por 280.000 euros.

No leilão estava prevista a venda do célebre manuscrito 120 dias de Sodoma, do Marquês de Sade, e dos Manifesto Surrealista, de André Breton, mas o governo francês os declarou Tesouro Nacional para impedir que deixassem o território francês.

Essas vendas são parte das 300 previstas durante seis anos para dispersar as 130.000 peças confiscadas do Aristophil. A renda obtida será destinada aos seus 18.000 investidores.

A Justiça suspeita que o fundo tenha usado a chamada pirâmide de Ponzi, na qual os investimentos de quem entra financiam os lucros de quem sai, um método usado pelo investidor americano Bernard Madoff.