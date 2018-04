Lygia Fagundes Telles vence Prêmio Fundação Conrado Wessel

Umas das principais escritoras brasileiras, Lygia Fagundes Telles, 92 anos, venceu o Prêmio Fundação Conrado Wessel 2015 na categoria Cultura, e ganhou R$ 300 mil. A cerimônia de entrega deve ocorrer em meados de 2016.

Outorgado anualmente desde 2003, o prêmio reconhece, ainda, uma personalidade da área médica. Este ano, o escolhido foi o oftalmologista Rubens Belfort Mattos Jr, que também ganhará R$ 300 mil.

Nascida em São Paulo, em 1923, Lygia foi uma das primeiras mulheres a se formar em Direito no Largo São Francisco. Entre suas obras, destaque para Ciranda de Pedra, As Meninas e Antes do Baile Verde. Imortal da Academia Brasileira de Letras e da Academia Paulista de Letras, onde foi homenageada em 12 de novembro, ela ganhou, em 2005, o Prêmio Camões – o mais prestigioso concedido a um autor de língua portuguesa.

Lygia e Mattos Jr. foram selecionados pelas comissões julgadoras após indicações feitas por centros de ensino e de pesquisa de todo o País.

Criada em 1994, após a morte do fotógrafo Ubaldo Augusto Conrado Wessel, para fomentar e apoiar atividades culturais, artísticas e científicas, a fundação já premiou, entre outros, Fernanda Montenegro, Paulo Vanzolini, Nelson Pereira dos Santos, Antonio Nóbrega, Ariano Suassuna, Ruth Rocha, Fábio Lucas, Affonso Ávila, Lya Luft e Ferreira Gullar.