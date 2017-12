Luis Fernando Verissimo está com quadro de arritmia cardíaca

RIO - O escritor Luis Fernando Verissimo está internado no Hospital Pró-Cardíaco, na zona sul do Rio, para tratamento de infecção respiratória e arritmia cardíaca. Seu quadro é estável, segundo boletim médico divulgado pela unidade de saúde, referência no País para problemas no coração. Ele deu entrada no hospital na sexta-feira, 25, com problemas respiratórios.

Verissimo tem 79 anos e já havia apresentado complicações cardíacas. Há três anos, o autor gaúcho foi internado em Porto Alegre, onde mora, com dores fortes no peito, provocadas pelo estreitamento das artérias que conduzem sangue ao coração. Chegou a ficar no Centro de Tratamento Intensivo mas depois voltou à vida normal. No ano anterior, ele havia sido hospitalizado por conta de uma gripe mais forte.