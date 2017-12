Luis Fernando Verissimo é internado com pneumonia no Rio

PORTO ALEGRE - O escritor Luis Fernando Verissimo, 79 anos, está internado para tratar uma pneumonia. O colunista recebe cuidados médicos desde sexta-feira no hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

De acordo com o músico Pedro Verissimo, filho do colunista do Estado, o escritor estava no Rio, se sentiu mal e acabou indo ao hospital lá mesmo. "É uma pneumonia, uma gripe mais forte, mas ele está bem, estável, tomando os remédios. Ainda não há previsão de alta, precisam passar 72 horas para fazer o efeito", disse Pedro. O atual quadro não tem relações com problemas de saúde anteriores do escritor.

No final de 2012, Verissimo chegou a ficar 24 dias internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, vítima de uma infecção. Na ocasião, o escritor passou por sessões de hemodiálise e precisou da ajuda de aparelhos para respirar.

Um boletim médico divulgado pelo hospital Pró-Cardíaco diz o seguinte:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BOLETIM MÉDICO

Rio de Janeiro, RJ (27 de março de 2016) – O Hospital Pró-Cardíaco informa que o escritor Luis Fernando Verissimo deu entrada na unidade na última sexta-feira (25) com quadro de infecção respiratória. O paciente permanece internado e seu estado de saúde é estável. / COLABORARAM ANTONIO PITA, DO RIO, E GUILHERME SOBOTA