Lojas furam embargo e antecipam venda do novo Harry Potter

Pelo menos uma unidade das Lojas Americanas, no Rio de Janeiro, já está vendendo a versão em português de Harry Potter e as Relíquias da Morte, de J.K. Rowling, sétimo volume da saga do menino bruxo. A data oficial do lançamento é sábado, dia 10. A assessoria de imprensa da editora Rocco diz que está recebendo diversas denúncias de venda antecipada do livro, e pede que as livrarias respeitem o embargo até o dia 10. Várias livrarias do Brasil programaram festas para iniciar a venda do livro logo à zero hora deste sábado. A assessoria das Americanas não pôde informar se outras unidades da rede também já estariam com o livro à venda, mas a posição oficial da rede varejista é de que apenas "acompanhou as lojas concorrentes que já haviam iniciado a venda do livro em vários pontos do País".