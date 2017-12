Livros de Clarice Lispector e Angélica Freitas concorrem a prêmio nos EUA

O livro The Complete Stories, a reunião completa de contos de Clarice Lispector lançada em 2015 nos EUA pela editora New Directions, é um dos 10 finalistas do Best Translated Book Award (prêmio de melhor livro traduzido), promovido pelo Three Percent, programa da Universidade de Rochester, nos EUA, voltado para tradução de obras literárias. O livro Rilke Shake, da poeta Angélica Freitas, também concorre, na categoria poesia.

Entre outros concorrentes na categoria ficção, estão o angolano José Eduardo Agualusa, a italiana Elena Ferrante e a mexicana Valeria Luiselli. Na categoria poesia, ainda concorrem a argentina Silvina Ocampo, a chinesa Liu Xia e outros três livros. Os títulos foram selecionados entre 570 trabalhos de ficção e poesia publicados nos EUA em 2015.

O prêmio também é uma parceria com a Amazon Literary Partnership, e paga US$ 5 mil para o autor e para o tradutor. Os vencedores serão anunciados no dia 4 de maio de 2016.

The Complete Stories foi traduzido por Katrina Dodson e organizado por Benjamin Moser. Rilke Shake foi traduzido por Hilary Kaplan e publicado pela editora Phoneme Media.