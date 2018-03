Livros de Barack e Michelle Obama sairão no Brasil pela Companhia das Letras

Os aguardados livros de Barack e Michelle Obama serão lançados no Brasil pelo Grupo Companhia das Letras, de acordo com um comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira, 13. A Penguin Random House anunciou que todas as operações editoriais da empresa ao redor do mundo - o que inclui o grupo brasileiro - terão um esforço coordenado para publicar as obras, ainda sem data de lançamento.

Os livros também ainda não têm título. O adiantamento para os Obamas pelas obras pode chegar a dezenas de milhões de dólares, segundo as agências internacionais de notícias.

"A Companhia das Letras é guiada por dois valores fundamentais: promover uma ampla variedade de perspectivas do mundo e dar voz à diversidade da experiência humana", diz o publisher do grupo brasileiro, Luiz Schwarcz, no comunicado. "Publicar os livros do presidente Obama e de Michelle Obama será uma honra e uma missão num mundo e num país que estão precisando de mensagens esclarecedoras. Vamos garantir, com verdadeiro senso de dever, que eles alcancem a maior audiência brasileira possível."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os livros também serão publicados em vários outros países, da Europa à África do Sul, além de Canadá e Estados Unidos e a América Latina.