Livro traz pesquisa abrangente sobre o poder das piadas sobre o comunismo

Piadas podem incentivar revoluções ou derrubar regimes políticos? Impertinente para historiadores sisudos, a questão entrou na pauta dos historiadores do humor. Tidos como “patinhos feios” da pesquisa histórica, foi só nas últimas décadas que os intérpretes do humor começaram a mostrar que, em tempos de mudanças sociais, a cultura cômica tornou-se aquela espécie de fio descoberto a provocar curto-circuito nos sistemas de comunicação coletiva.

Este é o tema de Ben Lewis em Foi-se o Martelo: A História do Comunismo Contada em Piadas, a mais abrangente pesquisa sobre a cultura cômica soviética no período de Lenin a Gorbachev. O leitor pode acompanhá-lo as muitas peregrinações em arquivos russos, húngaros, romenos, poloneses e alemães e em diversas entrevistas com comediantes, artistas e caricaturistas sobreviventes dos expurgos e do Gulag. No período de Lenin, como o Estado ainda não exercia censura eficaz sobre jornalistas e escritores, predominou a sátira literária sofisticada e não a anekdot, mais popular.

No regime stalinista, as prisões dos piadistas provavelmente começaram em quantidade significativa a partir de 1933, quando “contar e disseminar anekdot” foi descrita pela primeira vez como atividade antissoviética nas atas do plenário do Comitê Central do Partido e depois consolidada no código penal. Foi a partir daí que nasceu uma cultura humorística, caracterizada pela disseminação de piadas anônimas, um trabalho satírico coletivo. É em culturas auditivas que as piadas prosperam, já que as palavras são escolhidas apenas na medida em que podem provocar impacto imediato. Mas, sem registros escritos, como recuperá-las? No caso de Lewis, a resposta é dada por uma daquelas adivinhas cômicas: qual a diferença entre um dissidente soviético e um agente da NKVD? O dissidente inventa as piadas, o agente da polícia as espalha. Um dos paradoxos: historiadores só têm acesso às piadas da época porque elas foram registradas pelos relatórios da censura burocrática.

A planificação foi importante na construção do comunismo, mas o Estado nunca poderia planejar como as pessoas ririam, nem do que ririam. Mesmo assim, tentou. Um humor oficial foi incentivado e Stalin chegou mesmo a intervir diretamente, sobretudo na produção de sátiras e cartuns de conteúdo crítico genérico, dirigidas principalmente ao capitalismo ocidental e, após a guerra, ao imperialismo norte-americano. Esta produção, de certa forma, serviu como um componente importante do regime, uma espécie de pitoresco substituto do debate democrático.

Todo bom historiador sabe que ninguém jamais presenciou o nascimento de uma piada. Todas elas parecem reencarnações de piadas ancestrais ou de outras épocas. Cabe ao analista descobrir não propriamente o que faz as pessoas rirem mas, sobretudo o porquê delas rirem. Os usos sociais e não o conteúdo das piadas é que definem a cultura cômica de uma época. Qual a diferença entre a vida nos tempos de Jesus e nos tempos de Stalin? Naquela época, um homem sofreu por todos nós, mas hoje todos nós sofremos por um homem.

Já as piadas mais comuns na época de Kruchev e Brejnev satirizavam a fraqueza da indústria soviética. Um gerente de fábrica soviética mostra a empresários americanos a linha de produção: “Este é o nosso produto de maior sucesso. No primeiro ano, fizemos 500 unidades, no segundo 5.000 e, no terceiro, 500 mil”. “Uau”, diz um dos visitantes americanos. “O que vocês fabricam?” O gerente lhe entrega uma chapa de metal, que o visitante vira e vê escrito: “Com Defeito”.

Até os feitos espaciais soviéticos foram motivo de chacota: Um cosmonauta soviético vai para a Lua e deixa um bilhete para a mãe na mesa da cozinha: “Mãe, fui para a Lua, volto em uma semana”. Quando volta, a casa está vazia e há um bilhete da mãe sobre a mesa: “Fui comprar queijo. Não sei quando volto”.