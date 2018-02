Livro traz fotografias inéditas de Eva Perón

Um livro com imagens inéditas de Eva Perón, figura emblemática da política argentina, será apresentado na próxima quinta-feira na cidade de Buenos Aires, informou a editora Cliché, responsável por sua publicação. O livro, intitulado "Evita, imagens de coleção", reproduz fotografias do Arquivo do Museu Evita e de diversos fotógrafos que acompanharam em vida a esposa do ex-presidente Juan Domingo Perón, batizada a "mãe dos pobres" por suas políticas sociais. Evita Perón faleceu aos 33 anos, em 1952, durante a segunda presidência de seu marido, devido a um câncer e seu cadáver embalsamado foi roubado e desapareceu durante a ditadura militar que destituiu Juan Perón em setembro de 1955. O cadáver de Evita foi recuperado por Perón em 1971 durante seu exílio em Madri e repousa atualmente no Cemitério La Recoleta de Buenos Aires. A apresentação do livro ocorrerá no Museu Evita, com a participação do historiador Norberto Galazo e os deputados nacionais Cristina Alvarez e Carlos Kunkel.