Livro reúne imagens das locações dos 190 curtas de Os Três Patetas

Depois de uma busca de mais de uma década e horas de espionagem à moda antiga, Pauley publicou o livro "Os Três Patetas: Locais de Filmagem de Hollywood", que documenta centenas de locações dos 190 curtas-metragens da Columbia Pictures feitos pela equipe de comédia entre 1934 e 1958.

Pauley falou com a Reuters sobre seu livro, que mostra imagens de como as locações eram na época e como estão agora, junto com frases de diretores dos Três Patetas, atores coadjuvantes e familiares do trio, cujos primeiros membros eram Moe Howard, Larry Fine e Curly Howard, que substituiu seu irmão Shemp no elenco.

O livro foi publicado pela Santa Monica Press no fim de semana passada.

P: Este livro tem suas raízes nos artigos que você escrevia sobre as locações para o jornal trimestral do Fã Clube Os Três Patetas. Quando você decidiu montar um livro?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

R: "Os artigos começaram a ter uma sequência. Eu basicamente localizei todas as locações ao longo de um período de 12 anos. Fãs e familiares de Os Três Patetas que estavam lendo meus artigos começaram a me pressionar para que eu fizesse um livro..."

"Então eu comecei a pensar sobre isso. Foram mais de 40 livros escritos sobre Os Três Patetas, mas nunca um sobre este assunto em particular. Senti que isso era necessário para documentar parte da sua história."

P: As pessoas realmente se importam com onde Os Três Patetas filmaram seus curtas em Hollywood?

R: "Muitos fãs dos Três Patetas são nostálgicos. Eles assistiram aos filmes muitas vezes e reconhecem os atores coadjuvantes, as atrizes e as locações. Como o cruzamento do curta de 1935 "Three Little Beers" onde barris de cerveja rolam para baixo em uma colina, passando por um cruzamento e criando caos, inclusive derrubando um policial."

"Neste livro, eles podem ver imagens de Os Três Patetas no local de filmagem e como esse local está hoje".

P: Onde você conseguiu as imagens originais?

R: "Muitas fotos vieram de coleções particulares, incluindo a minha própria. Eu venho colecionando coisas dos Três Patetas há mais de 25 anos. Algumas vieram de um museu dos Três Patetas chamado The Stoogeum. Algumas vieram de Mark Wannamaker, um historiador de Hollywood."

P: Em sua busca para identificar os locais, você acabou batendo nas portas de estranhos para verificá-los?

R: "Em um curta de 1938, "Mutts to You", uma atriz entra em um táxi e realmente menciona o local exato aonde ela quer ir - Rua South Norton, 111. Eu dirigi até o local e com certeza ali estava a casa. Até hoje, cerca de 75 anos depois, parece quase idêntica a como parecia no curta. Falei com o proprietário e eles não sabiam que a casa estava em um filme dos Três Patetas."

P: Será que os proprietários se perguntaram por que havia um estranho fotografando suas propriedades?

R: "Havia uma casa em Larchmont Blvd (em Los Angeles) que apareceu em um curta chamado "False Alarms". Um senhor saiu de sua casa e estava curioso para saber por que um cara estava tirando fotos. Quando eu expliquei que sua casa estava em um curta-metragem de Os Três Patetas, ele ficou muito feliz. Ele realmente saiu para comprar o DVD para que ele pudesse ver o curta do qual eu estava falando."

P: Qual foi o seu maior desafio em montar este livro?

R: "Eu moro em Filadélfia, e quando eu comecei, o Google Maps não estava disponível. Então eu fiz isso da maneira antiga. Eu estudava os curtas com cuidado e procurava pistas no fundo, tais como placas de empresas, nomes, qualquer coisa... então eu ia para Los Angeles e sentava em uma biblioteca pública e procurava em um diretório da cidade de Los Angeles de 1935 e pelos nomes de empresas. Eu ia até o local e tentava provar que era exatamente o mesmo local."