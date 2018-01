Livro escrito à mão e ilustrado por J.K. Rowling é vendido por US$467 mil em leilão

LONDRES - Um raro livro escrito à mão e ilustrado pela autora de Harry Potter, J. K. Rowling, foi vendido por 467 mil dólares num leilão em Londres nesta terça-feira, valor mais próximo do limite mínimo do que do máximo da faixa estimada de preço.

Os Contos de Beedle, o Bardo é uma das seis cópias que Rowling fez para dar de presente aos que a ajudaram a tornar realidade o seu mundo mágico de magos e bruxas.

A cópia vendida nesta terça, encadernada com couro marroquino marrom e enfeitada com prata, foi presenteada ao editor Barry Cunningham, que publicou o primeiro dos livros mágicos de Rowling, Harry Potter e a Pedra Filosofal, e tem uma dedicatória dela

O volume com cinco histórias de magia, deixado para Hermione Granger por Albus Dumblerone em Harry Potter e as Relíquias da Morte, tinha um preço estimado entre 380 mil dólares e 634 mil dólares (300 mil a 500 mil libras). A casa de leilões Sotheby’s disse num comunicado que ele havia sido vendido por 467,4 mil dólares para um lance anônimo pelo telefone.

Uma sétima cópia, feita para leilão em 2007 para levantar recursos para a instituição de caridade da escritora, Lumos, arrecadou 1,95 milhão de libras.