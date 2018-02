Livro de Vanessa Barbara ganha prêmio na França

Noites de Alface, romance de Vanessa Barbara publicado no Brasil em 2013 e na França em agosto, acaba de ser reconhecido pelos críticos franceses como o melhor romance de estreia estrangeiro lançado este ano no país.

Cronista do Caderno 2 e autora do recém-publicado, e premiado, Operação Impensável, Vanessa, 33 anos, dividiu o Prêmio do Romance de Estreia com a austríaca Maja Haderlap, 54 anos, autora de L’ange de l’oubli.

Les Nuits de La Laitue chegou às livrarias francesas há menos de 3 meses pela editora Zulma e já vendeu 6.500 exemplares – mais do que vendeu no Brasil. A obra, publicada, ainda, na Suécia, Itália, Alemanha e República Checa, conta a história de Otto, que após a morte da mulher, sua companheira por 50 anos, rumina sua solidão ao mesmo tempo em que tenta desvendar um mistério que sente pairar sobre a cidadezinha onde vive.

Na categoria melhor romance de estreia de autor francês, quem venceu foi Didier Castino, 49 anos, por Après le Silence.