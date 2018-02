Livro de Shania Twain revela dificuldades vividas pela cantora

A estrela country, cuja vida pessoal é acompanhada de perto pelos tabloides desde seu rompimento com o produtor musical Robert Mutt Lange, em 2008, vai lançar a autobiografia no primeiro semestre de 2011, segundo a editora Simon & Schuster.

A cantora e compositora canadense vai tratar de assuntos diversos, incluindo como penetrou no que ela descreve como a indústria da música country dominada pelos homens e a morte trágica de seus pais em um acidente de carro em 1987, que a deixou responsável por seus três irmãos menores.

Shania, de 45 anos, disse em comunicado que sente urgência de compartilhar sua história enquanto tem tempo para isso e descreveu o livro como "um relato honesto e completo de minha vida, em minhas próprias palavras."

"Houve momentos em minha vida em que me preocupei com a possibilidade de que o amanhã nunca chegaria. Recentemente vivi um desses momentos com intensidade tão grande que conferiu uma urgência repentina ao desejo de documentar minha vida antes de meu tempo se esgotar", disse ela.

Shania Twain não lança um álbum gravado em estúdio desde 2002, mas tem aparecido na televisão, incluindo uma participação como jurada convidada no programa "American Idol."

(Reportagem de Sabrina Ford)