Livro de 'Harry Potter' é líder de vendas meses antes do lançamento

Nove anos depois daquele que se acreditava ser o último livro de Harry Potter, o novo capítulo da saga do bruxinho já atingiu o primeiro lugar em vendas, a cinco meses de seu lançamento.

Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter e o garoto amaldiçoado) será lançado em 31 de julho de 2016 e se baseia no roteiro da primeira obra teatral com o bruxinho protagonista, que estreia um dia antes.

A informação foi publicada no site Pottermore, da escritora J.K.Rowling, na quarta-feira, 10, e já aparece como o número um dos livros mais vendidos do site da Amazon e Waterstones, a principal cadeia de livrarias do Reino Unido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este livro será o primeiro dos oito volumes de Harry Potter escrito por Jack Thorne, inspirado em uma ideia de J.K.Rowling, que também assinará a obra.

"Os leitores e espectadores do filme viram Harry pela última vez, despedindo-se de seus filhos, 19 anos depois da Batalha de Hogwarts, no epílogo de Harry Potter e as Relíquias da Morte", lê-se no Pottermore.

Harry Potter and the Cursed Child retoma a história desse ponto e será representada no teatro em duas partes, devido à natureza épica da história, acrescenta a nota publicada no site.