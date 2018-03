Livro de Darwin encontrado em estante rende US$171 mil

A casa de leilões Christie's pôs o livro à venda no leilão realizado no 150o aniversário da publicação original do livro, que apresentou a teoria da evolução.

O exemplar foi comprado pela família de seus donos atuais por "alguns xelins" há mais de 50 anos, disse a Christie's.

Recentemente o genro do dono do livro visitou uma exposição sobre Darwin, onde viu exposta outra cópia da primeira edição. Ele percebeu que era o mesmo livro que seu sogro guardava no banheiro de hóspedes de sua casa. O livro foi então posto em leilão.

(Reportagem de Mike Collett-White)