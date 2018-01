Livrarias de São Paulo preparam programação especial para o lançamento de 'Harry Potter'

Debates, encontros de fãs, sorteios de brindes e até uma réplica da famosa plataforma 9½ de embarque de trens rumo à Hogwarts: não serão poucas as atividades destinadas aos fãs de Harry Potter para celebrar o lançamento da edição em português do livro Harry Potter e A Criança Amaldiçoada. Todos os eventos ocorrerão entre a tarde de domingo, 30, e a madrugada de segunda-feira, 31, quando as caixas dos livros serão finalmente abertas e o público poderá adquirir os exemplares.

A fachada da Fnac Paulista (Avenida Paulista, 901) será transformada na plataforma 9½. Todo o clima mágico da estação de trens mais famosa do mundo estará lá, em plena calçada do coração da capital paulista. A réplica inclui as paredes de tijolos ingleses, as bagagens de Harry e a coruja Edwiges.

A Livraria Cultura prepara uma verdadeira maratona para os fãs da escritora J.K. Rowling e sua trupe. Na loja do Shopping Bourbon (R. Palestra Itália, 500) a programação especial começa no domingo às 15h15, com um quiz. Na sequência, às 15h30, o local terá um debate sobre o livro, seguido de um sorteio de brindes. A Saraiva também vai promover eventos especiais. As lojas dos shoppings Center Norte (Tv. Casalbuono, 120) e Morumbi (Av. Roque Petroni Júnior, 1.089) realizarão encontros entre os chamados Potterheads (fãs apaixonados pela franquia). Às 20h, no Center Norte, os youtubers Caco Cardassi, Thiego Novais e Renie Santos participam de um bate-papo.