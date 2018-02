Lista de livros que Obama lerá nas férias inclui relações raciais e questões climáticas

A Casa Branca divulgou nesta quinta-feira uma lista de seis livros que o presidente norte-americano, Barack Obama, vai ler durante suas férias, em Martha's Vineyard, que vão de romances a títulos de não ficção sobre mudanças climáticas e relações raciais nos Estados Unidos.

A lista inclui The Sixth Extinction, um livro de não ficção da vencedora do prêmio Pulitzer Elizabeth Kolbert sobre os efeitos de mudanças climáticas causadas pelo homem, e Between the World and Me, de Ta-Nehisi Coates, que fala da experiência de vida de norte-americanos negros.

Ambos os livros tratam de questões que Obama estabeleceu como grandes prioridades para os últimos anos de sua Presidência.

No passado, a lista de leitura de Obama inclinava bastante para literatura, talvez para escapar do estresse de ser presidente, mas a seleção deste ano oferece uma divisão igualitária entre ficção e não ficção.

Outros livros da lista incluem Tudo Que é, romance de James Salter; Toda Luz Que Não Podemos Ver, ficção do vencedor do Pulitzer Anthony Doerr; Aguapés, de Jhumpa Lahiri; e Washington: A Life, biografia do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, escrita por Ron Chernow.