Licença de repórter de Saint-Exupéry na Guerra Civil Espanhola é achada

Um espanhol encontrou a licença de repórter que acredita ser do escritor Antoine de Saint-Exupéry durante a Guerra Civil espanhola, confirmaram nesta terça-feira, 5, oficiais que documentam o conflito histórico. O autor de O Pequeno Príncipe foi enviado especial dos jornais franceses no período.

A licença do escritor e jornalista ficou desaparecida por não ter sido guardada junto com outras certificações da época, explicou à agência France Presse a diretora-adjunta do Arquivo Geral da Guerra Civil Espanhola, María José Turrión.

O documento do francês, datado de 16 de abril de 1937, foi emitido pela Secretaria de Propaganda da República, do lado perdedor da guerra. Com 36 anos na época, Saint-Exupéry se apresentava como aviador e "escrivão", provavelmente um erro de tradução do francês "écrivain" (escritor).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ficha "tem um valor extraordinário. Sua licença dá os dados exatos de sua presença em Madri", disse Policarpo Sánchez, advogado e historidador aficionado de 52 anos, que encontrou o documento em 30 de junho. O escritor desapareceu no mar a bordo de seu avião em 1944.