Lessing terá discurso lido por seu agente em cerimônia do Nobel O editor da escritora britânica Doris Lessing irá ler em voz alta o discurso da ganhadora do Nobel 2007, nesta semana na capital sueca, porque Lessing está muito doente para gravá-lo, informou a Fundação Nobel na segunda-feira. A instituição, que havia informado que Lessing não poderia comparecer à cerimônia do prêmio devido a problemas de saúde, disse na segunda-feira que Nicholas Pearson vai ler em voz alta o discurso da escritora em 7 de dezembro. "Ela tem problemas nas costas", disse a porta-voz da fundação, Annika Pontikis. Os discursos dos vencedores são o ponto alto das celebrações da Semana Nobel, que inclui eventos em Estocolmo e Oslo para o prêmio equivalente a 1,57 milhão de dólares. A romancista austríaca Elfriede Jelinek, que ganhou o Nobel em 2004, e o dramaturgo britânico Harold Pinter, vencedor de 2005, também não foram às cerimônias, mas gravaram seus discursos para os eventos. (Por Sarah Edmonds)