Leitores poderão 'entrar' em clássicos infantis em livro digital

Escrita pelo autor de livros infantil David Gatward e voltada para crianças de 9 a 12 anos, a série "Booksurfers" é protagonizada por quatro crianças -- Jake, Becca, Ryan e Harriet -- que são sequestradas por um vilão e sua assistente malévola.

Elas são forçadas a mergulhar "dentro" de clássicos de aventura para roubar artefatos ficcionais famosos, como o mapa da "Ilha do Tesouro", usando um artefato chamado o Náutilo.

Os leitores que usam o Kindle poderão passar para o texto original do clássico literário. Segundo os organizadores, é uma maneira original de fazer crianças conhecer clássicos famosos com os quais elas muitas vezes só têm contato no cinema.

A série "Booksurfers" foi criada pela empresa de desenvolvimento de propriedade intelectual FourteenFiftyFour Ltd e estará disponível apenas em formato de e-livro na língua inglesa, através da Amazon. Cada aventura vem acompanhada da história original.

"Existem muitas histórias maravilhosas dos últimos séculos que os leitores mais jovens só conhecem através de suas outras representações, como no cinema", disse Zoe Watkins, diretora criativa da FourteenFiftyFour.

"A 'Booksurfers' proporciona às crianças uma oportunidade de conhecer histórias clássicas e interagir com elas de maneira nova e instigante."

"Robin Hood" e "Conto de Natal" serão publicados mais tarde neste ano, dentro da mesma iniciativa.

