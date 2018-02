Leia trecho do livro de 'Uma História de Amor Real e Supertriste'

Pelos arredores do conjunto habitacional de LeFrak, viam-se diversas barracas improvisadas. Gente deitada em colchões nas passarelas de pedestres, o cheiro ácido de carne ruim sendo grelhada pairando lá embaixo. Enquanto passávamos pela LeFrak City ("Viva um pouco melhor", seu lema entusiástico de meados do século XX), o lado da via expressa de Long Island fronteiriço a Manhattan tornou-se uma infinita confusão de carros manobrando vagarosamente em torno de homens, e crianças de todos os possíveis gêneros empurrando, com obediência, seus pertences em malas e carrinhos de supermercado. "Muita gente rumando para o oeste", disse Palatino, enquanto nos arrastávamos em frente, passando por um bando de carros baratos de classe média, pequenos Samsung Santa Monica e coisas do gênero, crianças e mães amontoadas"

De Uma História de Amor Real e Supertriste, romance de Gary Shteygart, tradução de Antônio E. de Moura Filho, editora Rocco, 384 págs., R$ 49,50