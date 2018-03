Leia frases marcantes de Günter Grass

Saudado pelos alemães por ajudar a reviver a cultura do seu país no pós Segunda Guerra, e ajudar a dar voz e suporte ao discurso democrático no período, o escritor Günter Grass morreu nesta segunda-feira, 13, em Lubeck, na Alemanha, aos 87 anos. Prêmio Nobel de Literatura em 1999, Grass é autor de obras como O Tambor e Nas Peles da Cebola.

Leia algumas frases do autor e de sua obra:

"O trabalho de um cidadão é manter sua boca aberta."

"A arte é tão maravilhosamente irracional, exuberantemente sem objetivo, mas necessária mesmo assim. Sem objetivo e necessária, isso é difícil para um puritano entender."

"Nenhuma ideia permanece pura. Mesmo o florescer da arte não é puro. E o Sol tem furos. Todos os gênios menstruam. Na mágoa flutuam risadas. No coração do rugido se espreita o silêncio."

"Mesmo livros ruins são livros, e assim, sagrados"

"A melancolia deixou de ser um fenômeno individual, uma exceção. Ela se tornou um privilégio de classe dos assalariados, um estado de espírito de massa que acha suas causas onde quer que a vida seja governada por cotas de produção."

"Acreditar: isso significa acreditar nas suas próprias mentiras. E eu posso dizer que sou grato por ter tomado essa lição bem cedo."

"A arte é descompromissada e a vida é cheia de compromissos."

"Ultimamente se fala mundo do perigo de uma Terceira Guerra Mundial. Às vezes me pergunto se não começou há tempos de uma forma distinta da Primeira e da Segunda."

Veja a lista com as obras de Günter Grass publicadas no Brasil:

