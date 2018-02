Lanterna Verde é gay em universo alternativo

Alan Scott é o Lanterna Verde homossexual no álbum "Earth 2", que começa a ser vendido na quarta-feira. Ele de certa forma concorre com o personagem Northstar, do estúdio Marvel, que deve se casar com seu namorado numa edição da revista "Astonishing X-Men" que chega às lojas em 20 de junho.

"Tenho certeza de que haverá alguma polêmica, mas nada como teria sido há 20 anos", disse Gerry Gladston, sócio da Midtown Comics, em Nova York. "Os quadrinhos, afinal, estão entre as maiores formas de arte norte-americanas, e a grande arte reflete a vida, né?"

A maioria dos fãs sabe que o alter ego do Lanterna Verde é Hal Jordan, um mulherengo interpretado por Ryan Reynolds no filme de 2011, mas "Earth 2" é um universo alternativo no mundo da DC.

Alan Scott também era o nome do Lanterna Verde original, criado em 1940, e o personagem só passaria a se chamar Hal Jordan num relançamento feito em 1959.

(Reportagem de Daniel Trotta)