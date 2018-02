Katy Perry ganha biografia em quadrinhos

A obra mostrará a criação religiosa que ela recebeu na Califórnia, a passagem por várias gravadoras em Los Angeles e a ascensão ao estrelato com sucessos como "I Kissed A Girl" e "Hot'n'Cold".

Perry, de 27 anos, que já pareceu ser um personagem de HQ em clipes coloridos e cheios de fantasia, também aparecerá num show-documentário em 3D a ser lançado no mês que vem.

Seu casamento com o ator e comediante Russell Brand terminou no final do ano passado.

(Reportagem de Christine Kearney)