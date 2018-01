Karl Ove Knausgård e Irvine Welsh são confirmados na Flip 2016: veja a programação completa

A Festa Literária Internacional de Paraty anunciou nesta terça-feira, 3, a sua programação completa: entre os nomes confirmados, estão o norueguês Karl Ove Knausgård, o escocês Irvine Welsh, o norte-americano Bill Clegg, o mexicano Álvaro Enrigue, o neurocirurgião inglês Henry Marsh e as brasileiras Heloisa Buarque de Hollanda, Suzana Herculano-Houzel e Juliana Frank (veja a programação completa abaixo).

A 14ª Flip ocorre entre os dias 29 de junho e 3 de julho em Paraty, no litoral fluminense. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 3 de junho, custam R$50, e podem ser adquiridos na web (ticketsforfun.com.br), por telefone ou em pontos de venda em São Paulo, Rio e Paraty.

Neste ano, não ocorrerá o tradicional show de abertura (que em 2015 já havia sido um evento menor dentro da programação). Após a mesa de abertura, às 19h de quarta-feira (29/6), intitulada "Em Tecnicolor", com Armando Freitas Filho e o cineasta Walter Carvalho, será exibido o filme Manter a linha da cordilheira sem o desmaio da planície, que Carvalho fez sobre o poeta. Um sarau de "autores selecionados entre todas as programações da Flip" está programado a seguir.

No total, são 39 autores convidados divididos em 23 mesas sobre "poesia, ensaio, humor e sexo, jornalismo, ciência, arquitetura, psicanálise, a obra de Ana C. e sua influência na literatura contemporânea", de acordo com o comunicado da Flip.

A 14ª Flip tem curadoria de Paulo Werneck, é organizada pela organização Casa Azul e conta com leis de incentivo à cultura do Governo do Rio, da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, e do Ministério da Cultura, e com patrocínios de Itaú, BNDES e Petrobras.

Confira a programação completa:

Quarta-Feira, 29 de junho

Sessão de abertura ’Em Tecnicolor’, 19h

Armando Freitas Filho e Walter Carvalho

“Manter a linha da cordilheira sem o desmaio da planície’ 88 minutos, 19h45

Walter Carvalho

Sarau, 21h45

Autores selecionados entre todas as programações da Flip

Quinta-Feira, 30 de junho

Mesa 1 - A teus pés, 10h

Annita Costa Malufe

Laura Liuzzi

Marília Garcia

Mesa 2 - Cidades refletidas, 12h

Francesco Careri

Lúcia Leitão

Mesa 3 - Os olhos da rua, 15h

Caco Barcellos

Misha Glenny

Mesa 4 - Histórias naturais, 17h15

Álvaro Enrigue

Marcílio França Castro

Mesa 5 - Matéria cinzenta, 19h30

Henry Marsh

Suzana Herculano-Houzel

Mesa 6 - Na pior em Nova York e Edimburgo, 21h30

Bill Clegg

Irvine Welsh

Sexta-feira, 1 de julho

Mesa 7 - Breviário do Brasil, 10h

Benjamin Moser

Kenneth Maxwell

Mesa 8 - A história da minha morte, 12h

J.P. Cuenca

Valeria Luiselli

Mesa 9 - O show do eu, 15h

Christian Dunker

Paula Sibilia

Mesa 10 - Encontro com

Karl Ove Knausgård, 17h15

Mesa 11 - Mesa a confirmar, 19h30

Mesa 12 - Sexografias, 21h30

Gabriela Wiener

Juliana Frank

Sábado, 2 de julho

Mesa 13 - Encontro com

Leonardo Froés, 10h

Mesa 14 - De Clarice a Ana C, 12h

Benjamin Moser

Heloisa Buarque de Hollanda

Mesa 15 - Encontro da arte com a ciência, 15h

Arthur Japin

Guto Lacaz

Mesa 16 - Encontro com

Svetlana Aleksiévitch, 17h15

Mesa 17 - O falcão e a fênix, 19h30

Helen Macdonald

Maria Esther Maciel

Mesa 18 - O palco é a página, 21h30

Kate Tempest

Ramon Nunes Mello

Domingo, 3 de julho

Mesa 19 - Síria mon amour, 10h

Abud Said

Patrícia Campos Mello

Mesa 20 - Mixórdia de temáticas, 12h

Ricardo Araújo Pereira

Tati Bernardi

Mesa 21 - Sessão de encerramento: Luvas de pelica, 14h

Sérgio Alcides

Vilma Arêas

Mesa 22 - Livro de cabeceira, 16h

PONTOS DE VENDA DE INGRESSOS

www.ticketsforfun.com.br

Telefone: (11) 3576 1480 (segunda a sexta, das 11h às 17h)

Pontos de venda (sem taxa de conveniência)

SP – Citibank Hall: Av Nações Unidas, 17.955

RJ – Metropolitan: Av Ayrton Senna, 3.000

Paraty – Paraty Tours: Av Roberto Silveira, 11 (apenas para moradores de Paraty).