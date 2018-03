Justiça manda apreender exemplares de '50 Tons de Cinza' de lojas em Macaé Um juiz mandou confiscar exemplares da trilogia "50 Tons de Cinza" e outros livros eróticos de duas lojas em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, alegando que os proprietários devem lacrar os livros para evitar que crianças folheiem as obras.