Jornalista publica final alternativo de 'Harry Potter' descartado por autora

SÃO PAULO - O jornalista Greg Palast, amigo de J.K. Rowling, publicou em seu blog na segunda-feira, 18, um final alternativo para a saga Harry Potter, supostamente descartado pela escritora.

Ele teria tido acesso à versão em 2007, durante uma conversa com J.K., a qual ele transcreveu, e decidiu divulgá-la depois da estreia de Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 nos cinemas.

Greg Palast escreveu "Desculpe Jo, esse é o perigo de ser amiga de um repórter investigativo - se você esquecer de usar as palavras mágicas 'isso fica em off'". Ele ainda brincou: "Eu espero que Jo e seu editor não me atinjam com a maldição Avada Kedavra (feitiço mortal de Harry Potter)".

Nos textos, um final diferente para o confronto entre Harry Potter e Lorde Voldemort, envolvendo dementadores e um feitiço que transforma o vilão em criança outra vez, e um novo posfácio, muito mais inventivo que o original, são revelados. Para ler, acesse o blog de Greg Palast (somente em inglês).

Não há nenhuma prova de que os textos sejam verídicos e J.K. Rowling não se pronunciou sobre o assunto.

Leia trechos do final descrito por Greg Palast a seguir:

Para a Floresta Proibida

Que maldade em particular, que mortal e obscuro feitiço o Lorde das Trevas preparou para destruir Harry? Voldemort caçou Harry por mais de uma década; sem dúvidas Voldemort se armaria com um uma maldição especial muito mais poderosa e mortal que o Avada Kedavra que falhou em matar Harry quando criança.

Voldemort, naquelas dolorosas e solitárias noites em seu exílio e recuperação, concebeu um jeito de transferir o beijo do dementador para sua varinha, o beijo que tiraria a alma de sua vítima para sempre. E agora ele ia antingir Harry com centenas delas.

Mas então, Harry sentiu a presença de um jovem homem e uma mulher, mas não podia vê-los. Isso era, ele tinha certeza, a última força vital restante de seus pais, fazendo um último sacrifício juntando-se a ele em sua jornada final. Ele se permitiu um momento de alegria pacífica, sentindo-os tão próximos.

Então ele parou. Eles não eram seus pais. Eles eram os pais de Voldemort. Eles disseram, sem usar palavras, "Nosso querido filho, nós não vamos permitir que você se machuque".

(...)

Com seu coração furioso em chamas, Voldemort imediatamente lançou os beijos mortais e todos os terrores dos dementadores, em um flash interminável de sua varinha foram em direção a Harry e aos espíritos ao seu lado.

A maldição atingiu a cicatriz de Harry, destruindo- a. Ele sentiu a dor de sua cabeça abrindo e o feitiço voltando de sua cabeça direto para a varinha que o lançou.

Como a maldição se voltou contra ele, Voldemort voltou a rejuvenescer, até voltar a ser uma criança pequena, com sua mãe e seu pai a seu lado.

E então ele foi atingido. E agora as três almas vão permanecer para sempre congeladas nesse momento, nunca capazes de deixá-lo.