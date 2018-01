John Green, autor de 'A Culpa é das Estrelas', anuncia novo livro para outubro

O escritor John Green, que ficou conhecido pelo romance A Culpa é das Estrelas, anunciou na quinta-feira, 22, em suas redes sociais, que vai lançar um novo livro no próximo mês de outubro.

Com o título de Turtles All the Way Down, ou "tartarugas por todo o caminho", em tradução livre, o livro vai contar a história de Aza Holmes, uma garota de 16 anos que precisa descobrir um mistério e, ao mesmo tempo, lidar com uma doença mental.

A nova obra é a primeira publicação de John Green desde o best-seller A Culpa é das Estrelas, que foi lançado em 2012 e virou filme em 2014. O sucesso do seu livro mais vendido impulsionou, também, a venda de romances publicados anteriormente por ele, como Quem é Você, Alaska?, O Teorema Katherine e Cidades de Papel, que também já ganhou uma adaptação nos cinemas.

Num vídeo postado no YouTube para revelar a novidade, Green contou aos seu seguidores que, apesar de ficcional, o novo livro terá muito de sua vida pessoa. "É definitivamente uma história inventada, mas é também bem pessoal. Como muitos de vocês sabem, eu tive uma doença mental que, por um tempo, tomou conta da minha vida", explicou o autor.

"Eu estou tão feliz em finalizar um livro do qual estou tão orgulhoso", completou John Green no vídeo, antes de agradecer ao apoio dos fãs e da sua família.

Ainda sem título oficial em português ou data de lançamento prevista no Brasil, Turtles All the Way Down já está em pré-venda nos EUA e deve chegar às lojas de lá no dia 10 de outubro.