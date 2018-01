John Green, autor de 'A Culpa é das Estrelas', virá ao Brasil em julho

Autor do best-seller internacional A Culpa é das Estrelas, o escritor americano John Green virá ao Brasil em julho para ajudar na divulgação do filme Cidades de Papel, baseado em livro que publicou em 2008 (em 2013, no Brasil), que tem estreia marcada para 9 de julho. Nat Wolff, protagonista do filme ao lado de Cara Delevingne, também virá. Os detalhes da agenda da dupla serão revelados pela Fox Filmes na segunda semana de junho.

Além de A Culpa é das Estrelas, que também virou filme e deu novo impulso às vendas já milionárias da obra, e de Cidades de Papel, Green, que é também produtor executivo do filme, publicou no Brasil os livros Quem é Você, Alasca?, sua estreia aqui, pela WMF Martins Fontes; Will e Will, com David Levithan, pela Galera; Deixe a Neve Cair, com Lauren Myracle e Maureen Johnson, pela Rocco; e O Teorema Katherine, pela Intrínseca - editora dos dois volumes adaptados para o cinema e da nova edição de Quem é Você, Alasca?. As obras são voltadas para o público adolescente e para os chamados jovens adultos.

Cidades de Papel é uma história sobre amadurecimento centrada em Quentin e em sua enigmática vizinha Margo. Depois de levá-lo a uma noite de aventuras pela cidade, ela desaparece – mas deixa pistas para o garoto decifrar e, então, reencontrá-la.