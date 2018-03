J.K. Rowling revela título de novo livro de Cormoran Strike no Twitter

A escritora britânica J.K. Rowling anunciou nesta terça-feira, 14, o título do quarto romance da saga do detetive Cormoran Strike, Lethal White, mediante um jogo com seus seguidores no Twitter, mas disse que o livro ainda não está terminado.

Rowling respondeu aos apelos de um usuário que pediu pistas sobre o novo livro, que a autora da saga do jovem mago Harry Potter escreve sob pseudônimo, publicando os espaços do título e duas letras, como no jogo de forca.

Após uma hora e dezenas de sugestões, Rowling disse em sua conta (@jk_rowling) que um usuário havia adivinhado o título do romance, que ainda não tem data de publicação.

Ladies and gentlemen, we have a winner. https://t.co/2aOXDYi6qA — J.K. Rowling (@jk_rowling) 14 de março de 2017

A escritora, que lançou a saga do detetive Strike em 2013 com o nome artístico de Robert Galbraith, comentou que está escrevendo o capítulo 23 do novo livro do investigador particular e veterano de guerra.

A estreia da adaptação televisiva do primeiro romance de Strike, O canto do cuco, com os ingleses Tom Burke interpretando o detetive e Holliday Grainger no papel de sua ajudante, Robin Ellacot, está prevista ainda para este ano.

Rowling também contou que ainda está trabalhando com os responsáveis pela versão cinematográfica da sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam no título do próximo filme relacionado ao mundo mágico de Potter.

Animais Fantásticos, o primeiro de cinco filmes planejados por Rowling, superou os 800 milhões de dólares nas bilheterias de todo o mundo desde sua estreia em novembro passado, informou em janeiro o estúdio Warner Bros.