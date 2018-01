J.K. Rowling revela que está escrevendo dois novos livros

J.K. Rowling usou a conta pessoal dela no Twitter para revelar que está trabalhando em dois novos livros. O anúncio criou um burburinho entre os fãs que esperam por um retorno da autora ao universo do bruxo Harry Potter.

Rowling, contudo, não dá pistas concretas sobre quais serão as histórias que chegarão às livrarias – muito menos quando elas estarão prontas.

No Twitter, ela revelou que um dos livros será assinado por Robert Galbraith, pseudônimo usado pela autora para escrever suas histórias detetivescas, ao responder a um fã que a questionou se ela trabalhava em livros nos quais ela assinaria como Rowling ou como Galbraith.

“Um de cada”, respondeu. “Mas eu ainda não sei qual sairá primeiro. Vou avisá-los assim que souber.”

Mesmo que Rowling tenha dito que Harry Potter e as Relíquias da Morte, de 2007, seria a última publicação de Harry Potter, as recentes atividades da autora com relação ao universo mágico do personagem bruxo encheu os fãs de esperança.

Atualmente, por exemplo, Rowling segue com o cargo de roteirista dos filmes da série Animais Fantásticos e Onde Habitam, protagonizados pelo personagem Newt Scamander, o que também gerou o questionamento por parte dos seguidores sobre a possibilidade do bruxo também ganhar uma história publicada em livro.

“Não, não, não”, escreveu Rowling. “Não haverá livro sobre Newt Scamander. Só filmes. Acalmem-se aí.”