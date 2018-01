J.K. Rowling quer proibir enciclopédia sobre Harry Potter

A escritora britânica J.K. Rowling pretende dizer a um juiz que uma enciclopédia sobre Harry Potter, planejada por um fã dos livros, é uma violação de seus direitos de copyright. O confronto entre Rowling e o fã, Steven Vander Ark, está previsto para um tribunal distrital de Nova York. A escritora deverá prestar seu depoimento nesta segunda-feira, 14, num julgamento que atrairá grande interesse dos fãs de seu trabalho e do público em geral. VEJA TAMBÉM Especial: a despedida de Harry Potter Harry Potter Lexicon O advogado de Rowling obteve do juiz a autorização para que a escritora possa contar com uma guarda pessoal de segurança e fazer pausas de descanso numa sala reservada, longe do público nas galerias. O julgamento começa oito meses depois de Rowling publicar o sétimo, e último, volume da saga do menino-bruxo Harry Potter. Os livros já foram publicados em 64 idiomas, venderam mais de 400 milhões de exemplares e deram origem a uma série cinematográfica que gerou bilheterias da ordem de US$ 4,5 bilhões. A escritora decidiu processar o editor de Vander Ark, a RDR Books, para que deixe de publicar o Harry Potter Lexicon. Rawling se diz uma grande admiradora do website sobre Harry Potter que Vander Ark administra, mas não concorda com a publicação do livro, vendido, nos EUA, por US$ 24,95 (cerca de R$ 50). Ela diz que o livro não traz nada dos comentários e debates que ocorrem no website, e não passa de uma "reorganização" dos textos dos livros da série Harry Potter. O advogado da RDR Books, David Saul Hammer, disse que a editora não questionará a alegação de que boa parte do material no livro copia textos dela, mas pedirá ao juiz para decidir se essa apropriação do material não é justificada, como no caso de um estudo acadêmico. Em documentos apresentados à corte, Rowling afirma que, se a tese da editora for aceita, "haverá um impacto importante e negativo nas liberdades desfrutadas por fãs na internet". "Escritores serão forçados a proteger suas criações de forma muito mais rigorosa, o que poderá significar negar a fãs bem-intencionados permissão para realizar atividades criativas legítimas". Já Vander Ark informa que é um professor e bibliotecário que tenta iniciar uma carreira como escritor. O website que criou sobre Harry Potter tem 1,5 milhão de páginas vistas ao mês e acumula colaborações de todas as partes do mundo. Em suas declarações por escrito ao tribunal, Vander Ark ainda soa como um fã, dizendo que o Lexicon "amplia o prazer dos leitores dos romances de Harry Potter, e aprofunda a apreciação dos feitos da senhora Rowling". Mas a admiração não parece mais ser mútua. O advogado da editora disse que os advogados da escritora não querem que Vander Ark esteja presente quando ela fizer seus depoimento.