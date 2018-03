J.K. Rowling lançará contos de fadas sobre magia para caridade

A criadora de Harry Potter, J.K. Rowling, anunciou nesta quinta-feira, 31, que vai publicar em dezembro um livro de contos de fadas sobre magia e que doará os estimados US$ 8 milhões (cerca de R$ 12,5 milhões) em receita à sua organização beneficente para crianças carentes. Veja também: Novo teaser trailer de 'Harry Potter 6' cai na internet Divulgadas novas fotos do próximo filme de Harry Potter Especial Harry Potter The Tales of Beedle the Bard (Os Contos de Beedle, o Bardo), que será lançado em 4 de dezembro, é mencionado no sétimo e último livro de Harry Potter como tendo sido deixado de presente a Hermione Granger, amiga de Harry, pelo professor Alvo Dumbledore, diretor da escola Hogwarts. Inicialmente Rowling produziu apenas sete cópias de The Tales, encadernadas em couro marroquino e decoradas com detalhes em prata e pedras semipreciosas. Ela deu seis cópias a pessoas intimamente ligadas aos livros Potter e leiloou a sétima, que foi comprada em dezembro pela Amazon.com por cerca de US$ 4 milhões (R$ 6,2 milhões). Agora as editoras Bloomsbury e Scholastic vão publicar edições com uma introdução de Rowling. Os livros custarão US$ 12,99 cada (aproximadamente R$ 20,30), e a Amazon vai produzir até 100 mil exemplares da edição de colecionadores, reproduzindo a aparência e textura do livro original e que serão vendidos por US$ 100 (R$ 156,40). "A nova edição vai incluir os contos, traduzidos das runas originais por Hermione Granger e com ilustrações minhas, e também anotações do professor Dumbledore, que sairão graças à generosa autorização do Arquivo dos Diretores de Hogwarts", disse Rowling em comunicado à imprensa. Ela disse que os lucros do livro serão doados ao Children's High Level Group, organização de caridade que ela fundou em 2005 para ajudar 1 milhão de crianças na Europa que ainda vivem em internatos. Dos cinco contos do livro, que terá 157 páginas, apenas um, O Conto dos Três Irmãos, é narrado nos livros de Potter. Aparece no livro final da série, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Quando foi lançado, em julho do ano passado, o último livro da saga Harry Potter quebrou todos os recordes de vendas. Os livros da série já venderam 350 milhões de cópias em todo o mundo e foram traduzidos para 65 línguas.