JK Rowling lança em outubro novo romance sob pseudônimo de Robert Galbraith

A escritora britânica J.K. Rowling lançará no dia 20 de outubro Career of Evil, o terceiro livro da saga de suspense que publica sob o pseudônimo de Robert Galbraith, divulgou na sexta-feira, 12, o jornal Guardian.

A autora das populares aventuras do mago Harry Potter criou uma nova trama protagonizada pelo detetive Cormoran Strike e seu ajudante Robin Ellacott.

A história parte de quando Robin recebeu um misterioso pacote com a perna de mulher, fato que levou o detetive a iniciar uma investigação que identificou quatro suspeitos. Enquanto a polícia se centra em um deles, o protagonista abre outras linhas de investigação que o levarão, junto com seu assistente, à resolução do caso.

A editora Little Brown publicará no Reino Unido a terceira parte desta saga de detetives, que começou com O Chamado do Cuco (2013) e foi seguida pelo Bicho-da-Seda (2014).

Em dezembro do ano passado a BBC anunciou que fará uma adaptação televisiva dos romances do detetive Strike.

Uma série baseada no primeiro livro para adultos publicado por Rowling com seu nome, Morte Súbita (2012), estreou em fevereiro na emissora britânica.

O pseudônimo utilizado Rowling para publicar a dois anos O Chamado do Cuco foi revelado pouco após sua publicação pelo Sunday Times.

Segundo o jornal, um dos advogados de Rowling revelou durante um jantar a verdadeira identidade de Galbraith à melhor amiga de sua esposa, que publicou no Twitter e fez o Sunday Times iniciar a investigação que confirmou o vazamento.