J.K. Rowling homenageia sobrevivente com carta

LONDRES - A escritora britânica J. K. Rowling, autora da saga Harry Potter, enviou uma carta escrita a mão como apoio à jovem Cassidy Stay, única sobrevivente de um tiroteio que terminou com a vida de sua família no Texas, em julho. A informação partiu do jornal Daily Telegraph.

Assinada em nome do mago Dumbledore e escrita com tinta púrpura, a iniciativa de Rowling aconteceu depois que a adolescente de 15 anos comoveu o mundo ao ler um extrato de seu livro favorito, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, no funeral de sua família.

A jovem, que hoje vive com seu avô, utilizou as palavras do diretor de Howarts, Albus Dumbledore, ao dizer que “a felicidade pode ser encontrada inclusive nos momentos mais obscuros – falta apenas que a pessoa decida buscar uma iluminação espiritual”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cassidy perdeu os pais e os quatro irmãos em 9 de julho durante um crime cometido pelo ex-marido de sua tia, Ronald Lee Haskell. Naquele dia, Haskell visitou a casa de Cassidy e procurou pela ex-mulher. Como não a encontrou, passou a disparar friamente contra todos que estavam na residência.

Junto com a carta, a autora britânica enviou a Cassidy uma vara “mágica” , além de uma carta de aceitação na escola de magia de Howarts, material escolar e um exemplar autografado do terceiro volume da saga, justamente O Prisioneiro de Azkaban.

Um portavoz da autora de 49 anos, que escreveu sete livros sobre a trajetória de Potter e vendeu mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo, confirmou que “J. K. Rowling tentou entrar em contato com Cassidy Stay”. Cassidy sobreviveu ao fingir que estava morta, mesmo recebendo um tiro na cabeça.