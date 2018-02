James Patterson é o escritor mais bem pago do mundo, segundo a 'Forbes'

A lista de autores mais bem pagos do mundo de 2014 inclui três novatos, que tiveram rendimentos superiores a US$ 9 milhões neste ano (e nasceram depois de 1970): Veronica Roth (da série Divergente), John Green (A Culpa É das Estrelas) e Gillian Flynn (Garota Exemplar).

Os três são autores de literatura young adult, destinada a jovens leitores. Um estudo da Bowker Market Research, de 2012, sugeriu, entretanto, que 55% dos livros de YA são comprados por pessoas com mais de 18 anos, e na maioria dos casos são destinados para sua própria leitura.

O número 1 da lista continua sendo James Patterson - com uma média de 14 livros por ano (escritos com coautores) e um rendimento aproximado de US$ 90 milhões entre junho de 2013 e junho de 2014. Patterson publicou seu primeiro livro em 1976, e desde então vendeu mais de 300 milhões de cópias. Ele é o autor das séries de suspense de Alex Cross e Michael Bennet, e também escreve livros young adult, além de trabalhos esparsos na TV e no cinema.

O segundo lugar ficou com Dan Brown - que se juntou à lista em 2004, com O Código da Vinci, e nunca mais saiu. Em 2013, de acordo com a Forbes, seu mais recente livro, Inferno, vendeu mais de 1,4 milhão de cópias só nos EUA - rendendo US$ 28 milhões para Brown.

A lista segue com Nora Roberts (US$ 23 milhões), Danielle Steel (US$ 22 milhões), Janet Evanovich (US$ 20 milhões), Jeff Kinney, Veronica Roth, John Grisham e Stephen King (US$ 17 milhões), Suzanne Collins (US$ 16 milhões), J. K. Rowling (US$ 14 milhões), George R. R. Martin (US$ 12 milhões), David Baldacci (US$ 11 milhões), Rick Riordan e E. L. James (US$ 10 milhões), Gillian Flynn e John Green (US$ 9 milhões).