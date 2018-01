James Franco assina com a Amazon para lançar romance

O livro se chama "Actors Anonymous" ("atores anônimos"), e deve sair em 2013. A Amazon não informou os valores envolvidos, nem o formato em que o romance será lançado (digital, papel ou ambos).

"Palo Alto", volume de contos lançado por Franco no ano passado, mereceu comentários tépidos. Alguns críticos disseram que o livro carece de inspiração e profundidade, ao passo que outros viram uma estreia promissora do ator de 33 anos, mas ainda sem alcançar a qualidade que ele exibe em trabalhos no cinema, como "Milk" e "127 Horas".

Eclético, Franco também já dirigiu curtas-metragens e um documentário, criou projetos multimídia e de dança, foi curador de exposições de arte e fez cursos em várias universidades dos EUA.

(Reportagem de Christine Kearney)