J. K. Rowling vai publicar novos textos sobre Harry Potter

LONDRES - A escritora britânica J.K. Rowling publicará no fim do ano novos textos inéditos sobre o universo de Harry Potter, de acordo com sua página oficial, a Pottermore.

A partir do dia 12 de dezembro, Rowling publicará a cada dia um novo fragmento, até o Natal. Em um dos textos ela faz um relato sobre a figura de Draco Malfoy, inimigo de Potter nas histórias.

Em um email enviado aos fãs, Rowling anunciou a publicação de contos "completamente novos" e "inclusive uma poção ou duas", de acordo com o Telegraph.

A escritora escocesa já publicou um relato, em outubro, de mais de 5 mil palavras sobre Dolores Umbridge, personagem secundária da saga.

Os livros de Harry Potter foram traduzidos para 73 idiomas e venderam mais de 450 milhões de exemplares em mais de 200 países.