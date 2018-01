J. K. Rowling ataca, de novo, Trump e diz que fábula de Esopo foi premonitória

“Parabéns, Esopo. ‘As rãs que queriam um rei’ não era uma fábula, era uma premonição e tanto”, escreveu J. K. Rowling no Twitter. A autora de Harry Potter ilustrou seu tuíte com uma foto do presidente americano Donald Trump e de um sapo.

Na fábula, as rãs cansadas da desordem em que viviam, pedem um rei a Zeus. Ele então envia um tronco. Elas se assustaram e fugiram para a parte mais funda do açude. Quando a madeira já não se mexia, elas subiram em seu rei e zombaram dele. Voltaram a Zeus e pediram outro, mais energético. Ele então mandou uma cobra, ou uma cegonha, que devorou as rãs. Moral: melhor um um bravo homem, mas lento, que outro que semeia o terror.