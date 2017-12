Itália fica de luto por morte de Umberto Eco

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ROMA - Personalidades da política, da música e da literatura italianas estão de luto neste sábado, 20, pela morte de Umberto Eco. O escritor morreu na noite de sexta-feira em sua casa em Milão, aos 84 anos.

"Umberto Eco nos deixou. Um gigante que levou a cultura italiana para todo o mundo. Jovem e ativo até o último dia", escreveu o ministro de Cultura da Itália, Dario Franceschini, em seu Twitter.

Ci ha lasciato Umberto Eco. Un gigante che ha portato la cultura Italiana in tutto il mondo. Giovane e vulcanico fino all'ultimo giorno. — Dario Franceschini (@dariofrance) February 20, 2016

O prefeito de Milão, Giuliano Pisapia, utilizou o Facebook para homenagear o escritor de O Nome da Rosa. "Adeus mestre e amigo, gênio do saber, apaixonado por Milão, homem de vasta cultura e de grande paixão política. Milão sem você é triste e pobre. Mas está orgulhosa de ser sua amada cidade. Ter você tão próximo por estes anos foi um grande privilégio"

Em Bolonha, cidade onde Eco foi professor emérito e presidente da Escola Superior de Estudos Humanísticos da Universidade desde 2008, o prefeito Virgínio Merola enviou seus pêsames. "Sentiremos sua falta, Bolonha sentirá sua falta, nos faltará sua genialidade e sua liberdade de pensamento", escreveu.

O também professor da Universidade de Bolonha e amigo pessoal de Eco, Roberto Grandi,recordou o passado, os momentos vividos e mais uma vez o parabenizou pelo Prêmio Príncipe de Asturias de Comunicação e Humanidades, dado ao escritor em 2000."Era 1972 e parece que foi ontem. Você veio a Bolonha. À universidade. E ficou. Obrigado pelos belos momentos que compartilhamos", publicou em sue Twitter.

A política e economista italiana Giovanna Melandri lamentou a notícia e destacou que Eco fora "um grandíssimo intelectual e escritor, uma pessoa única e especial".

A editora italiana Bompiani, que publicou no ano passado seu último livro, Número Zero, também divulgou um comunicado. "Luto na cultura, nos deixou Umberto Eco: Estamos profundamente tristes."

#UmbertoEco una parte della nostra cultura e letteratura. Ora tocca a noi. Saremo capaci di raccontarci così bene agli Italiani di domani? — Noemi (@noemiofficial) February 19, 2016

As homenagens em memória ao gênio internacional, autor de sucessos como O pêndulo de Foucault, também aconteceram no mundo da música."#UmbertoEco uma parte de nossa cultura e literatura. Agora atinge a nós. Seremos capazes de contar tão bem as coisas aos italianos de amanhã?", se perguntou a cantora italiana Noemi em seu Twitter.