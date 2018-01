Irlandês Colm Tóibín vence Mantel e leva o Costa Book Awards

Em seu romance, Tóibín conta a história da irlandesa Eilis Lacey, que viaja para Nova York nos anos 1950 a convite de um padre que se oferece para ajudá-la a encontrar emprego.

O prêmio para romance iniciante foi para Raphael Selbourne por "Beauty", que fala sobre uma bengalesa fugindo da própria família, enquanto na categoria biografia o premiado foi Graham Farmelo por "The Strangest Man: The Hidden Life of Paul Dirac, Quantum Genius".

Christopher Reid, já indicado duas vezes para o prêmio Costa, ganhou na categoria poesia com "A Scattering", tributo a sua esposa, morta em 2005.

Patrick Ness ganhou o prêmio de livro infantil por "The Ask and the Answer".

Os cinco vencedores do Costa Book Awards recebem 5.000 libras (cerca de 8.000 dólares) cada e concorrem ao Costa Book of the Year, que será anunciado em 26 de janeiro e que dá um cheque de 25.000 libras.

Os prêmios vão para os melhores livros em cada categoria em trabalhos publicados em 2009 por escritores baseados na Grã-Bretanha e na Irlanda.

(Reportagem de Mike Collett-White)