Ingressos para a Bienal do Livro de São Paulo já estão disponíveis

Quem quiser garantir a entrada na Bienal do Livro de São Paulo com antecedência, já pode comprar os ingressos para o evento pela internet e também na bilheteria do Citibank Hall, na zona sul da capital paulista. Os bilhetes custam R$ 14 (para os fins de semana) e R$ 12 (dias de semana), com direito à meia entrada.

Os pontos de venda oficiais são o site da empresa Tickets For Fun e a bilheteria do Citibank Hall (Avenida das Nações Unidas, 17955, São Paulo). Têm direito à meia-entrada estudantes, comerciários do Sesc e usuários de aparelhos celulares da marca Samsung, patrocinadora do evento.

Entre os nomes confirmados pela Bienal, estão autores bestsellers como Ken Follet, Cassandra Clare e Harlan Coben. A extensa programação dos nove dias – entre 22 e 31 de agosto – está disponível no site oficial, e tem a diversidade necessária para um evento desse porte. Há encontros com os bestsellers citados e outros, mas há também uma mesa que reúne, por exemplo, o crítico e escritor brasileiro Silviano Santiago com o crítico literário alemão Hans Ulrich Gumbrecht, para discutir o poder da crítica na contemporaneidade.

A curadoria da Bienal é feita pelo Sesc. Algumas novidades estão previstas para este ano: a promessa é que a infraestrutura seja melhor do que no ano passado, e um ônibus gratuito deve partir também da estação Santana do Metrô (além do tradicional, que sai da estação Portuguesa-Tietê). O Vale-Cultura será aceito para aquisição de ingressos e livros.