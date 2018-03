Incêndio destrói casa de Charles Schulz, criador do Snoopy

A casa em que morava o cartunista americano Charles M. Schulz (1922-2000), autor de 'Peanuts', foi destruída por um incêndio nesta quinta-feira, 12. A viúva do artista, Jean Schulz, 78 anos, conseguiu escapar ilesa.

O incidente faz parte de uma série de incêndios florestais que vêm assolando o estado americano da Califórnia nos últimos dias. Ao menos 26 pessoas morreram em decorrência desses eventos, considerados pelas autoridades californianas a pior tragédia do tipo nos últimos 84 anos.

Schulz morou nessa casa desde a década de 1970 até sua morte, e os pertences do cartunista e de sua viúva se perderam, assim como algumas obras dele. No entanto, pelo fato de ele ter desenhado durante boa parte de sua vida em um estúdio, o grosso da obra está a salvo no Museu e Centro de Pesquisa Charles M. Schulz, que fica na cidade de Santa Rosa.

Schulz foi autor de 'Peanuts', tira protagonizada pelo beagle Snoopy e uma das histórias em quadrinhos mais longevas de todos os tempos sob o traço do mesmo autor: de 1950 a 2000.