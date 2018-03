Ignácio de Loyola Brandão vence prêmio Machado de Assis

O romancista de 79 anos, Ignácio de Loyola Brandão, venceu o prêmio Machado de Assis em seu novo formato (a partir deste ano, o único a ser outorgado pela ABL). O resultado foi divulgado na tarde desta quinta-feira, dia 7, pela Academia Brasileira de Letras. Loyola vai receber R$ 300 mil e um diploma, que serão entregues em solenidade no Salão Nobre do Petit Trianon, no dia 20 de julho, quarta-feira, quando a ABL irá comemorar 119 anos de fundação.

Assim que terminou a votação, Domício Proença Filho afirmou: “A reformulação que resultou na concessão de um único prêmio, com o nome de Machado de Assis, objetiva conceder à láurea maior representatividade e relevância”. Nélida Piñon, secretária-geral, disse que “o vencedor de um prêmio que leva o nome de Machado de Assis encarna o espírito criador dos escritores brasileiros. A outorga deste prêmio alça o premiado à categoria de mestre da narrativa”.

Em seu novo formato, o Prêmio Machado de Assis valoriza e reverencia o autor brasileiro, ao consagrar o conjunto de sua obra, de acordo com a ABL. O vencedor fez parte, inicialmente, de uma lista tríplice entregue pelos Acadêmicos. Considerados os nomes mais votados, a diretoria criou uma nova lista e a apresentou ao plenário em ordem alfabética. A seguir, houve a escolha do ganhador, por intermédio de votação secreta, em sessão acadêmica.