Ignácio de Loyola Brandão participa de bate-papo ao vivo na 'TV Estadão'

O escritor Ignácio de Loyola Brandão participa, ao vivo, de uma entrevista na TV Estadão nesta terça-feira, 4, a partir das 15h. Ele fala sobre seu ofício com Ubiratan Brasil, editor do Caderno 2, e com a repórter Maria Fernanda Rodrigues.

Aos 80 anos e com uma carreira de mais de cinco décadas, Loyola Brandão é romancista, contista e cronista - o Estado publica suas crônicas há mais de 20 anos. Entre os livros que publicou estão os icônicos Não Verás País Nenhum e Zero.

Vencedor em 2016 do Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras a um intelectual pelo conjunto da obra, o autor prepara agora sua volta ao romance com Desta Terra Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento Que Sopra Sobre Ela, obra na qual vem trabalhando nos últimos meses.