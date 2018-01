Ignácio de Loyola Brandão lança livro hoje

O escritor Ignácio de Loyola Brandão lança hoje, às 18h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073), o livro O Mel de Ocara - Ler, Viajar, Comer (Global, 232 págs., R$ 35).

O subtítulo é uma brincadeira com o best-seller que virou filme Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert.

A obra reúne 53 crônicas publicadas no Caderno 2 que narram as andanças do cronista por lugares tão diversos quanto a Jornada de Literatura de Passo Fundo e o Salão do Livro de Jerusalém.

"O novo escritor brasileiro é o que está com o pé na estrada", comenta, e segue à risca. Incansável, Loyola Brandão é um dos escritores mais presentes nos festivais literários realizados Brasil afora e está de malas prontas para embarcar para Frankfurt - ele é um dos representantes do País na maior feira de livros do mundo, que começa na semana que vem na cidade alemã.